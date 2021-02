R-Type Final 2 hebt am 18. März auf aktuellen Konsolen ab

You're watching Werben

Wenn ihr ein Shoot-'em-Up-Fan seid, dann ist euch R-Type ganz sicher ein Begriff. Die Arcade-Wurzeln der Reihe reichen bis ins Jahr 1987 zurück, doch seit 2003 liegt die Marke brach. Das Comeback ist jedoch bereits eingeleitet worden, denn am 30. März dieses Jahres wird mit R-Type Final 2 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch verfügbar sein. In Granzellas horizontalem Shmup dürft ihr eure Schiffe und Piloten nach euren Vorlieben anpassen. Welche weiteren Überraschungen euch erwarten, erfahrt ihr im neuen Video am Ende dieser Nachricht.

Zusätzlich zur Standard Edition wird eine Sammleredition namens „Inaugural Flight Edition" angeboten. Wer die 50 Euro dafür ausgibt, bekommt zusätzlich zum Spiel eine CD mit dem Soundtrack, ein Mini-Artbook sowie eine physische Sammelbox.