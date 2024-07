Royal Mail feiert 50 Jahre Dungeons & Dragons mit limitierter Briefmarkenkollektion

HQ

Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Royal Mail und die Royal Mint Sondereditionen von Briefmarken und Münzen erstellen, um Jubiläen und Meilensteine zu feiern. Genau das passiert auch bei Dungeons & Dragons.

Die Royal Mail hat sich mit Wizards of the Coast zusammengetan, um eine limitierte Sammlung von Briefmarken zum Thema DnD zu erstellen, um 50 Jahre Tabletop-Fantasy-Erlebnis zu feiern. Die Sammlung umfasst 14 einzigartige Briefmarken, die jeweils vom britischen Künstler und DnD-Veteranen Wayne Reynolds entworfen und illustriert wurden, von denen 11 brandneue und noch nie zuvor gezeigte Bilder sind, die speziell für dieses Set in Auftrag gegeben wurden.

Uns wurde gesagt, dass acht der Briefmarken Monster aus DnD zeigen, darunter Red Dragon, Owlbear, Vecna, Gelatinous Cube, Mind Flayer, Mimic, Displacer Beast und Beholder. Vier dieser Stempel haben auch einen Effekt, der zeigt, wenn sie von ultraviolettem Licht bestrahlt werden. Vier zeigen das DnD-Logo und vier zeigen eine Grafik, die sich auf dieses Monster bezieht. Die anderen sechs Briefmarken zeigen Helden wie Tiefling Rogue, Human Bard, Halfling Cleric, Elf Fighter, Dwarf Paladin und Dragonborn Wizard.

Das Set kann ab heute vorbestellt werden und wird am 25. Juli für 24,40 £ in den allgemeinen Verkauf gehen.

