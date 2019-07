Royal Edition macht Kingdom Come: Deliverance zu einem "150-Stunden-Spiel"

Vor einigen Wochen ist das letzte geplante DLC von Kingdom Come: Deliverance erschienen, zeitgleich wurde das Spiel noch einmal als Komplettpaket in der Royal Edition veröffentlicht. Auf der E3 2019 sprachen wir mit dem PR-Manager Tobias Stolz-Zwilling über die bisher gelandeten Inhalte, einschließlich der umfangreichen Episode "A Woman's Lot".

"Die Rezeption war eigentlich perfekt für uns", sagte er. "Es ist das größte DLC, das wir bisher veröffentlicht haben [und] ihr könnt als Frau spielen, als Theresa. Ihr habt eine lange Questreihe, in der ihr Johanka spielt. Sie hat Probleme mit der Kirche[, wird] der Ketzerei [beschuldigt] und so weiter. Jedenfalls wurde [das DLC] wirklich gut aufgenommen. Erst vorhin habe ich mit einem Kollegen gesprochen und wir glauben, dass die Themen, die wir dort behandeln, viel reifer sind. Die Leute wissen das auch zu schätzen. Viele Menschen mögen den Witz in Kingdom Come, aber die besonderen Missionen mit Theresa und Johanka sind viel erwachsener."

Neben A Woman's Lot stehen in der Royal Edition alle bisherigen Zusatzinhalte und einige weitere Belohnungen bereit. Das sei ein ziemlich großes Paket, führt Stolz-Zwilling weiter aus:

"Die Royal Edition bringt das auf den Tisch, was wir eigentlich schon die ganze Zeit mit Kingdom Come: Deliverance versucht haben [...]. Es ist das Basisspiel mit allen Add-Ons, die wir jemals veröffentlicht haben - die kostenlosen und die bezahlten. [Dort] kommt alles in einem großen Spiel zusammen. Ich neige dazu zu sagen, dass es [mittlerweile] ein 150-Stunden-Spiel [ist], wenn ihr alle DLC spielt."

Werdet ihr mit der Royal Edition in Kingdom Come: Deliverance einsteigen?

