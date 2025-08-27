Roxie Richter und Lucas Lee verstärken die Besetzung von Scott Pilgrim EX

Scott Pilgrim EX hat mit Lucas Lee und Roxie Richter zwei neue Charaktere bekannt gegeben. Beide Figuren sind euch vielleicht als Antagonisten aus den ursprünglichen Scott-Pilgrim-Grafikromanen und dem Edgar-Wright-Film bekannt.

Der Schauspieler und der Ninja stehen dieses Mal jedoch nicht auf der Seite des Bösen, denn sie werden sich mit Scott und Ramona zusammentun, um ein weltuntergehendes Ereignis zu verhindern, das von Dämonen, Veganern und Robotern verursacht wird. Die Geschichte von Scott Pilgrim EX wurde zusammen mit dem Schöpfer der IP, Bryan Lee O'Malley, entwickelt und ist genauso wunderbar verrückt, wie man es erwarten würde.

Lucas Lee ist ein etwas langsamerer Charakter, hat aber einen ordentlichen Schlag und kann seine Stunt-Doubles herbeirufen, um alle Feinde auf dem Bildschirm zu betäuben. Roxie Richter hat mit ihrem Schwert eine große Reichweite und kann im Handumdrehen in einer Rauchwolke verschwinden.

Scott Pilgrim EX erscheint 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch und PC. Haltet Ausschau nach unseren Eindrücken von der Gamescom.