Roxette ist gezwungen, seine gesamte Nordamerika-Tour abzusagen

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Das schwedische Superduo Roxette braucht nach Erfolgen wie "It Must Have Been Love" wohl keine weitere Einführung mehr, und die Band wird 2026 ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Allerdings tritt nicht die ursprüngliche Besetzung auf, da Marie Fredriksson 2019 tragischerweise nach einem Kampf gegen einen Gehirntumor verstarb, und seit 2024 hat die schwedische Sängerin Lena Philipsson übernommen.

Sie wurde herzlich aufgenommen, und in diesem Jahr begab sich die Band auf eine 40th Anniversary Tour 2026, die Kanada und die USA besuchen sollte. Aber... Das wird nicht passieren. Alle 14 Shows wurden inzwischen abgesagt, und auf Instagram schreibt die Band: "Diese Entscheidung wurde von Live Nation USA getroffen, die sie wahrscheinlich nach eigenen Berechnungen beruht haben."

Die Band hofft ohnehin, für ihre Fans in Nordamerika spielen zu können, aber leider wird es keine 40-jährige Jubiläumsfeier geben.