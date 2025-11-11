Rowan Atkinson tauscht die Arbeit als Haussitter gegen die Arbeit als Hausmeister in Man vs. Baby

Vor ein paar Jahren eroberte Rowan Atkinson Netflix im Sturm, als er in einer Serie mitspielte, die kein Recht darauf hatte, so beliebt und erfolgreich zu sein, wie sie war. Man vs. Bee schien auf dem Papier eine lächerliche Idee zu sein, aber in der Praxis schienen viele die Slapstick-Komödie zu schätzen, die Atkinson im Laufe der Jahre perfektioniert hat. Dies führte dazu, dass Netflix die Idee erweiterte, und im Dezember werden wir sehen, wie dies Realität wird.

Nach den ersten Bildern, die gezeigt wurden, haben wir jetzt einen vollständigen Trailer für die Fortsetzung, die als Man vs. Baby bekannt ist. In dieser Serie, die am 11. Dezember Premiere feiern soll, tauscht Atkinsons Trevor Bingley seine Rolle als Haussitter gegen seine Arbeit als Schulhausmeister, obwohl er durch einen Karrierewechsel nicht vor verrückten Späßen entkommen kann.

In der Zusammenfassung der Serie heißt es: "Nachdem ein Job als Hüter einer High-Tech-Villa dank eines lästigen Insekts in Man vs Bee in einer Katastrophe endete, hat Trevor Bingley (Rowan Atkinson) die stressige Welt des Haussittens verlassen und sich dem ruhigeren Leben eines Schulhausmeisters zugewandt. Das heißt, bis sich ein lukratives Angebot, sich über Weihnachten um ein luxuriöses Londoner Penthouse zu kümmern, als zu verlockend erweist, um ihm zu widerstehen. Doch am letzten Schultag, als niemand kommt, um das Jesuskind von der Schulkrippe abzuholen, findet sich Trevor mit einem weiteren unterdimensionierten und sehr unerwarteten Begleiter wieder. Wird Trevor mit einem Penthouse, das es zu beschützen gilt, und einem Baby, das er rülpsen kann, das ruhige Weihnachtsfest haben, das er sich erhofft, oder werden die Feierlichkeiten im Chaos versinken?"

Unten sehen Sie den Trailer für die Show, die zweifellos ein schöner Anblick für die Familie über die Weihnachtszeit sein wird.