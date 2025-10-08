Rowan Atkinson kehrt als Trevor Bingley in der Nachfolgeserie "Man vs. Bee" zurück

Rowan Atkinson ist vor allem für seine körperliche Komödie in der zeitlosen Rolle des Mr. Bean bekannt, von der er sich nicht so schnell verabschieden wird. Aber der Schauspieler hat seine komödiantischen Fähigkeiten auch genutzt, um andere Ideen und Projekte zu erforschen, sei es Johnny English oder sogar in der jüngsten Netflix-Serie Man vs. Bee, in der er Trevor Bingley spielte.

Offensichtlich war diese Serie ein Erfolg genug, denn bald wird Atkinson als Charakter für eine Nachfolgeserie zurückkehren. Dieses Mal wird Trevors Erzfeind kein Insekt, sondern ein Säugling sein, da er Krieg mit einem Baby führen wird.

Ja, Man vs. Baby, wie es genannt wird, wird in dieser Weihnachtszeit auf Netflix debütieren, am 11. Dezember, um genau zu sein. Wir haben noch keinen Trailer oder eine offizielle Inhaltsangabe, aber wir haben ein paar Bilder, die geteilt wurden und die einen Vorgeschmack darauf geben, was kommen wird. Schauen Sie sie sich unten an.