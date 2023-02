Rovio entfernt das Original Angry Birds aus dem App Store

HQ

Rovio entfernt die ursprünglichen Angry Birds aus den App-Stores, nachdem behauptet wurde, dass der Erfolg des Handyspiels 2009 die Popularität seiner anderen Titel beeinträchtigt.

In einem scheinbar schlimmen Fall von Erfolg hatte Rovio bereits 2019 eine Reihe von Angry Birds-Titeln aus den App-Stores entfernt, bevor das Original 2022 unter dem Namen Rovio Classics: Angry Birds erneut veröffentlicht wurde.

Jetzt soll die Android-Version des Spiels vollständig entfernt werden, und die iOS-Version wird als Red's First Flight neu verpackt, um Angry Birds-Fans davon abzuhalten, sie zu finden.

"Wir haben den Business Case von Rovio Classics: Angry Birds überprüft", sagte Rovio. "Aufgrund der Auswirkungen des Spiels auf unser breiteres Spieleportfolio haben wir entschieden, dass Rovio Classics: Angry Birds am Donnerstag, den 23. Februar, aus dem Google Play Store entfernt wird. Darüber hinaus wird das Spiel im App Store bis zur weiteren Überprüfung in Red's First Flight umbenannt."

Auch wenn das Spiel spielbar sein wird, wenn Sie es bereits heruntergeladen haben, ist dies immer noch ein trauriger Tag für Angry Birds-Fans.