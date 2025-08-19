Routine erscheint Ende 2025 für PC und Xbox

HQ

Manche Spiele brauchen einfach lange zum Kochen, und das kleine Team von Lunar Software hat erklärt, dass es eine ganze Weile gedauert hat, ihr ehrgeiziges Sci-Fi-Horrorspiel Routine fertigzustellen.

Aber während der Pre-Show der Gamescom Opening Night Live erhielt es endlich einen aktualisierten Gameplay-Trailer, der uns nicht nur einen aktualisierten Blick auf das Spiel gewährt, sondern auch das Versprechen einer Veröffentlichung vor Ende des Jahres.

Es sieht so aus, als würde das Spiel die PS5 für eine Xbox- und PC-Veröffentlichung "Ende 2025" überspringen, und Sie können den Trailer unten sehen.