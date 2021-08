Route 59 brüht Necrobarista noch einmal frisch auf

Necrobarista: Final Pour heißt die Nintendo-Switch-Version der tiefsinnigen Visual Novel, die Route 59 letztes Jahr auf dem PC veröffentlicht hat. Das Entwicklerteam hat dem Anime-Abenteuer in dieser „Director's Cut"-genannten Neuveröffentlichung „frische Story-Inhalte" und „überarbeitete Grafiken" spendiert, heißt es im jüngsten Video.

Eine Neuerung ist der „Studio-Modus", in dem ihr zum Regisseur werdet, um Gespräche und Szenen selbst aufzunehmen und einzufangen. Ob man die Kreationen mit anderen Spielern teilen kann, ist unbekannt. Final Pour soll in Zukunft auch auf andere Plattformen erscheinen, wir wissen aktuell aber noch nicht, welche das sind. Ihr erhaltet Necrobarista in dieser Ausgabe ab sofort zum Preis von 18 Euro im Nintendo-Switch-eShop.