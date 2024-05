Rotten Tomatoes listet die 100 schlechtesten Filme aller Zeiten auf

HQ

Es gibt sicherlich keinen Mangel an wirklich schlechten Filmen, und die Ernte der stolpernden Blockbuster wird Jahr für Jahr größer und größer. Aber was sind die schlimmsten Kreationen, der absolute Boden des Fasses? Basierend auf Statistiken von Rotten Tomatoes, die Rezensionen von Kritikern sammeln, haben wir jetzt eine Antwort.

Und obwohl einige "Klassiker" auf der Liste erscheinen, haben auch eine Handvoll neuer Filme ihren Platz auf der unattraktiven Liste eingenommen. Dazu gehören John Cenas relativ neuer Freelance sowie der Low-Budget-Horror Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Das Kriterium, nach dem sie gearbeitet haben, ist, dass ein Film mindestens 20 Kritiken haben muss.

Nachfolgend finden Sie die 30 schlechtesten der 100 Filme auf der Liste. Perfekte Unterhaltung für eine Handvoll Filmabende, finden Sie nicht?



BALLISTISCH: ECKS VS. SEVER (2002)

EIN VERPASSTER ANRUF (2008)

ZURÜCKGELASSEN (2014)

TAUSEND WORTE (2012)

GOTTI (2018)

PINOCCHIO (2002)

SUPERBABIES: BABY GENIUSES 2 (2004)

GOLDGRÄBER (2003)

DIE LETZTEN TAGE DES AMERIKANISCHEN VERBRECHENS (2020)

DER WEISSE HAI DIE RACHE (1987)

DIE LÄCHERLICHEN 6 (2015)

DUNKLE VERBRECHEN (2016)

STRATTON (2017)

LONDONER FELDER (2018)

DER NUSSKNACKER (2010)

RÜCKKEHR ZUR BLAUEN LAGUNE (1991)

WAGGONS NACH OSTEN! (1994)

SORGENKIND (1990)

KABINE FEVER (2016)

3 STREIKS (2000)

DAS ZIMMER DER ENTTÄUSCHUNGEN (2016)

REDLINE (2007)

AM LEBEN (1983)

SCHAU MAL, WER JETZT SPRICHT (1993)

HIGHLANDER II: DIE BESCHLEUNIGUNG (1991)

HEIMKEHR (2009)

BOLERO (1984)

KOSTBARE FRACHT (2016)

MAX STAHL (2016)

KILLING ME SOFTLY (2002)



Was sind deiner Meinung nach die fünf schlechtesten Filme?