Rotes Kreuz: "Wir fordern Sie heraus, FPS nach den wahren Regeln des Krieges zu spielen"

HQ

Krieg ist die Hölle und bringt das Schlimmste in den Menschen zum Vorschein, siehe nur den aktuellen Krieg in der Ukraine, in dem Russland bereits abscheuliche Kriegsverbrechen begangen hat. Es gibt jedoch einige Kriegsregeln, auf die sich die meisten Länder geeinigt haben (sogar Russland, auch wenn sie sich nicht daran halten), und jetzt denkt der internationale Red Cross, dass Spieler sie auch besser befolgen sollten.

Sie haben jetzt eine neue Kampagne namens Play by the Rules gestartet. Es ist im Grunde ein Ehrenkodex, wie Sie Menschen in einem tatsächlichen Konflikt behandeln sollten, der zu Videospielen verschoben wurde, obwohl dies Dinge sind, die Sie definitiv online verlieren lassen:

Kein Durst: Wenn ein Feind am Boden liegt und nicht reagieren kann, kannst du nicht weiter auf ihn schießen.

Keine gewaltfreien NPCs ins Visier nehmen: Bots, die nicht unprovoziert feuern, gelten als Zivilisten, und du kannst sie nicht anvisieren oder ihnen Schaden zufügen.

Keine Angriffe auf zivile Gebäude: Auf jeder Spielkarte gelten Häuser, Schulen oder Krankenhäuser als sichere Zonen, denen du nichts anhaben kannst. Wenn du in diesen Räumen kämpfst, musst du alles tun, um Schaden zu vermeiden.

Benutze Medkits für alle: Wenn du ein unbenutztes Medizin-Kit hast, das bei anderen funktioniert, musst du es denen geben, die es brauchen – seien sie freundlich oder feindlich.

Wir halten es für eine gute Idee, die Spieler an diese Regeln zu erinnern, auch wenn sie in Videospielen zu 100% sinnlos sind - obwohl sich (hoffentlich) nur sehr wenige von uns jemals mit einem tatsächlichen Krieg auseinandersetzen müssen.