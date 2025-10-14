Ross Duffer bestätigt die Laufzeiten von Stranger Things Staffel 5

HQ

Mach lieber eine Toilettenpause, bevor du dich darauf vorbereitest, die letzte Staffel von Stranger Things zu sehen. Die mit Spannung erwartete fünfte Staffel der übernatürlichen Netflix-Saga veröffentlicht nächsten Monat ihre ersten Episoden, und Co-Schöpfer Ross Duffer hat verraten, wie lang die ersten vier Episoden sind.

Wie auf Duffers Instagram zu sehen ist, wird die erste Episode mit dem Titel "The Crawl" eine Stunde und acht Minuten dauern. Das nächste Kapitel, "The Vanishing of ..." ist mit 54 Minuten Länge die kürzeste Episode, dann macht "The Turnbow Trap" das mit einer Stunde und sechs Minuten Laufzeit wieder wett. Das vierte Kapitel mit dem Namen "Sorcerer" nimmt eine satte Stunde und 23 Minuten in Anspruch.

Die Laufzeit der letzten Staffel von Stranger Thing erweist sich online als ein heiß diskutiertes Thema. Ein Blick in den Kommentarbereich von Duffers Beitrag zeigt, dass sich einige Fans wünschten, die Serie könnte ihre Story-Beats in einem kürzeren Format liefern, während andere sich noch längere Episoden wünschen.

"Wir haben Jahre darauf gewartet und die Episoden sind kaum 1 Stunde? Robin sagte, 8 Filme, das fühlt sich überhaupt nicht wie Filme an 💔 irgendwie enttäuscht ngl", sagte der Nutzer wtfmohhit.

Nichtsdestotrotz, mit vier Episoden, die sich auf mehr als vier Stunden Inhalt summieren, fühlt es sich so an, als würde uns Stranger Things Staffel 5 zum Abschluss des Jahres viel zu tun geben. Wir müssen einfach sehen, wie viel von dem enormen Budget klar zu erkennen ist, wenn wir uns diese Episoden in Spielfilmlänge ansehen.