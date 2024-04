Rosemary's Baby bekommt diesen Herbst ein Prequel

Rosemary's Baby, der weithin als einer der größten Horrorfilme aller Zeiten gilt, bekommt diesen Herbst ein Prequel. Der Film mit dem Titel Apartment 7A wird von Natalie Erika James inszeniert und wird exklusiv auf Paramount+ uraufgeführt.

In einer kurzen Inhaltsangabe des Films heißt es: "Apartment 7A " spielt im New York City des Jahres 1965 und erzählt die Geschichte vor dem legendären Horrorklassiker "Rosemary's Baby" und erkundet, was in der Wohnung vor Rosemarys Einzug geschah. Als eine kämpfende, junge Tänzerin eine verheerende Verletzung erleidet, wird sie von dunklen Mächten angezogen, als ein eigenartiges, gut vernetztes, älteres Paar ihr eine Chance auf Ruhm verspricht."

"'Apartment 7A ' ist der perfekte Weg, um die Halloween-Saison einzuläuten", sagte Jeff Grossman, Executive Vice President of Programming bei Paramount+, in einer Erklärung zur Ankündigung der Streaming-Veröffentlichung. "Regisseurin Natalie Erika James und das großartige Kreativteam haben einen schaurigen und cleveren neuen Einstieg in das Genre geschaffen."

Zu den Darstellern des Films gehören Julia Garner (Ozark), Dianne Wiest (Bürgermeisterin von Kingstown), Jim Sturgess (Across the Universe) und Kevin McNally (Fluch der Karibik).

Dieses Konzept begeistert uns auf jeden Fall, aber wir hoffen, dass die Qualität viel stärker ist als bei Paramount's Pet Sematary Prequel Bloodlines.

Danke, Abwechslung.