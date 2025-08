Rose Byrne stiehlt allen die Show in A24s If I Had Legs I'd Kick You

A24 hat einen neuen Blick auf eines seiner kommenden Drama-Filme geworfen. Der Film mit dem Namen If I Had Legs I'd Kick You erzählt die Geschichte einer Frau, die in ihrem Leben vor einer Herausforderung nach der anderen steht, während sie versucht, eine kleine Tochter großzuziehen, die von einer mysteriösen Krankheit befallen ist.

Der Film zeigt Rose Byrne als Hauptdarsteller, Conan O'Brien und Rapper Asap Rocky gehören zu den Nebendarstellern. Es scheint ein ziemlich schweres und emotionales Drama zu sein, das verschiedene Themen berührt, mit denen sich viele identifizieren können, wobei Byrne versucht, als sehr souveräner Hauptdarsteller die Show zu stehlen.

Was ein festes Premierendatum für If I Had Legs I'd Kick You betrifft, so wird der Film voraussichtlich im Oktober erscheinen, obwohl ein genaues Datum noch nicht genannt wurde. Sie können sich jedoch den Trailer unten ansehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was dieser Film bieten wird.