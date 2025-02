Rosamund Pikes Moiraine steht in der dritten Staffel von The Wheel of Time vor ihrer bisher härtesten Herausforderung

HQ

Prime Video hat derzeit einige große Fantasy-Projekte in seinem Portfolio. Die bekannteste und teuerste ist ohne Zweifel The Lord of the Rings: The Rings of Power, aber eine der anderen, die anscheinend recht gut abschneidet, ist The Wheel of Time. Die Serie soll bald für ihre dritte Staffel zurückkehren, und da dies der Fall ist, wurde jetzt ein Trailer veröffentlicht, der auch das Veröffentlichungsdatum für die nächste Reihe von Episoden bestätigt.

Der Trailer zeigt jede Menge Fantasy-Action mit Rosamund Pikes Moiraine Damodred am Ruder, die ständig darum kämpft, das Land zu schützen und den Aufstieg der Dunkelheit zu verhindern. Es gibt eine vollständige Zusammenfassung dessen, was dieses nächste Kapitel der Serie bieten wird, die Sie unten lesen können, aber wenn Sie neugierig sind, einfach zu hören, wann The Wheel of Time seine große Rückkehr feiert, werden Sie froh sein zu hören, dass es nahe ist und für den 13. März angesetzt ist, also genau in einem Monat. Das sollte den Fans viel Zeit geben, die Show nachzuholen, falls sie es nicht bereits sind.

Schauen Sie sich den Trailer und die Zusammenfassung unten an.

"In Staffel 3, als sich die Bedrohungen durch das Licht vermehren, begeben sich Moiraine Damodred (Rosamund Pike) und Rand al'Thor (Josha Stradowski) auf eine gefährliche Reise in die Aiel-Ödnis, um das wahre Schicksal des wiedergeborenen Drachen aufzudecken. Da die Verlassenen ihm dicht auf den Fersen sind und Rands verderbte Macht immer stärker wird, muss Moraine verhindern, dass der Drache dunkel wird... egal was es kostet."