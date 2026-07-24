Rosalía-Tributkonzert in Argentinien wegen "zahlreicher Botschaften von Hass und Wut" ausgesetzt

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Die Kontroverse um die spanische Sängerin Rosalía in Argentinien hat nicht nachgelassen: Die Wunde der Niederlage im WM-Finale gegen Spanien blutet immer noch, und als Rosalía kurz ein Video der Influencerin Mia Khalifa teilte, in dem sie den Song "Las Perlas" von Rosalías neuestem Album LUX hörte und Argentiniens Niederlage feierte, kritisierten viele argentinische Fans den Sänger. Sie fordern einen Boykott und versuchen, eine Rückerstattung für ihre bevorstehenden Konzerte zu bekommen (Rosalía hat zwischen dem 1. und 6. August vier Konzerte in Buenos Aires geplant), was inzwischen nicht möglich ist.

Und nun, wie von EFE berichtet, wurde ein Tributkonzert in Córdoba, Argentinien, das vier Monate lang geplant war und für Donnerstag geplant war, "aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Museumsorganisation und zum Schutz der Künstler liegen, ausgesetzt" ausgesetzt.

Die Organisatoren, eine argentinische Firma, die nicht mit der spanischen Sängerin verbunden ist, hatten das Konzert als Hommage an Rosalías gesamte Karriere vorbereitet, sagten jedoch, sie hätten "zahlreiche Botschaften von Hass und Wut" erhalten.

Laut einer Stellungnahme schienen sie jedoch die Hassbotschaften zu rechtfertigen, die zur Absage des Konzerts führten: "Unser Ziel war es immer, Shows zu schaffen, die Musik und Kunst feiern. Wir sind auch Argentinier. Wir sind Teil einer Nation, in der Fußball nicht nur ein Sport ist, sondern Teil unserer Identität, unserer Geschichte und unserer Kultur. Deshalb verstehen wir Wut, Traurigkeit und Enttäuschung."