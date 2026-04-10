Rooster wurde von HBO Max für eine zweite Staffel verlängert

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Vor einigen Wochen begann HBO Max, eine neue Comedyserie auszustrahlen, in der Steve Carrell die Hauptrolle spielte. Dieses Projekt, bekannt als Rooster, folgte einem Autor, der auf einen Universitätscampus reist, um seiner Tochter bei persönlichen Herausforderungen zu helfen, während er selbst seine eigene Scheidung überwindet.

Seit der Premiere ist Rooster bei Fans und Kritikern ein großer Erfolg, was dazu geführt hat, dass HBO Max beschlossen hat, Rooster für eine zweite Staffel zu verlängern. Wir wissen nicht, wann die Serie zurückkehren wird oder wie die Situation in Bezug auf die Produktion ist, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass die nächste Staffel irgendwann im Jahr 2027 erscheinen wird.

Mehr zu Rooster findest du unten den Trailer zur laufenden Staffel.