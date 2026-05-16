Ronda Rousey vs. Gina Carano: Wann werden sie beim mit Stars gespickten Netflix-MMA-Event kämpfen

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Eines der größten "Was-wäre-wenns" im MMA war ein Kampf zwischen Gina Carano und Ronda Rousey. Die beiden Mixed-Martial-Arts-Künstlerinnen haben das Frauen-MMA und die Kampfsportarten neu definiert und sind zu großen Stars geworden, haben jedoch getrennte Karrieren. Carano (7-1, 44 Jahre alt) kämpfte zwischen 2006 und 2009, und Rousey (12-2, 39 Jahre alt), ebenfalls Ollimpic-Medaillengewinnerin im Judo im Jahr 2008, dominierte die UFC zwischen 2010 und 2016 und wurde damit die erste Frau, die von der UFC eingeladen wurde.

Aber sie fielen nicht zusammen, und sie verbrachten ihre späteren Jahre ihrer Karriere mit anderen Interessen, wie dem Spielen in Actionfilmen (Carano in Fast & Furious 6, Deadpool und The Mandalorian; Rousey in Fast & Furious 7, The Expendables 3 oder Mile 22). Rousey trat auch der WWE und anderen Wrestling-Szenen bei, aber Carano hat seit 17 Jahren keinen Profikampf mehr bestritten, obwohl er noch einen Vertrag bei der UFC hat.

Dieser lang erwartete Kampf wurde nicht von der UFC organisiert (die von Rousey kritisiert wurde, weil sie ihre Kämpfe nicht fair bezahlte), sondern von Jake Pauls Most Valuable Promotions (MVP) und auf Netflix ausgestrahlt, das ebenfalls Boxkämpfe zeigte, und nun haben sie der UFC das Comeback von zwei der größten Sportstars "gestohlen".

Ronda Rousey vs. Gina Carano: Zeiten und wie man den Kampf beobachtet

Die Hauptkarte Rousey gegen Carano beginnt am Samstag, den 16. Mai, um 18 Uhr PT / 21 Uhr ET. In Europa ist das um 3:00 Uhr morgens MESZ, 2:00 Uhr morgens BST am Sonntag, den 17. Mai. Die Vorkämpfe beginnen drei Stunden früher als die Hauptkarte.

Natürlich wird es viele weitere Kämpfe bei der Veranstaltung geben. Francis Ngannou gegen Philipe Lins, zwei erfahrene Kämpfer, die seit fast zwei Jahren keinen Kampf mehr hatten, sowie Nate Díaz und Mike Perry, zwei Veteranen, die vor Jahren die UFC verlassen haben und seit Jahren an einem Kampf arbeiten, werden Co-Hauptkämpfe sein.

Wenn du nur am Main Event, dem Kampf Rousey gegen Carano, interessiert bist, wird das Event abgeschlossen und wird voraussichtlich mindestens zwei Stunden später ausgestrahlt, als die Hauptkarte beginnt, also schalte vielleicht um 5:00 Uhr CEST, 4:00 Uhr BST mitten in der Nacht oder am frühen Sonntagmorgen ein. Es werden fünf fünfminütige Runden mit 4-Unzen-MMA-Handschuhen

Das ist die vollständige Karte:



Ronda Rouse gegen Gina Carano



Francis Ngannou gegen Philipe Lins



Nate Diaz gegen Mike Perry



Salahdine Parnasse gegen Kenny Cross



Junior dos Santos gegen Robelis Despaigne



Phumi Nkuta gegen Adriano Moraes



Jason Jackson gegen Jefferson Creighton



Namo Fazil gegen Jake Babian



David Mgoyan gegen Albert Morales



Aline Pereira gegen Jade Masson-Wong



Chris Avila gegen Brandon Jenkins



Der Kampf wird allen Netflix-Abonnenten weltweit mit allen Aboplänen zur Verfügung stehen. Sie findet im Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien, statt.

Wirst du den historischen Kampf zwischen Ronda Rousey und Gina Carano sehen?