Ronda Rousey besiegt Gina Carano in 15 Sekunden im MMA-Comeback: ein voller Kampf, der gemischte Reaktionen hinterließ

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Der lang erwartete Kampf zwischen Ronda Rousey und Gina Carano, zwei MMA-Legenden, die nie zeitlich zusammenfielen (Carano war die erste zwischen 2006 und 2009, Rousey hatte ihren Höhepunkt zwischen 2010 und 2016), fand schließlich am Samstagmorgen in Europa im Induit Dome in Los Angeles statt, beim ersten MMA-Event, das auf Netflix gestreamt wurde.

Der Kampf selbst dauerte nur 15 Sekunden, wobei die jüngere und erfahrenere Rousey (39 Jahre alt, vor dem Kampf 12-2, zehn Jahre nach ihrem letzten Kampf) Carano (44 Jahre alt, 7-1, 17 Jahre nach ihrem letzten Kampf) mit einer berühmten Bewegung, einer Armhebel-Aufgabe, zur Aufgabe zwang. Die Umarmung zwischen den beiden dauerte länger als der Kampf, wobei Rousey in Tränen ausbrach und Carano als ihren Helden beschrieb – die einzige Person, die sie zurück ins MMA hätte bringen können.

"Du hast meine Welt verändert, und wir haben die Welt verändert. Ich könnte dir nie genug zurückzahlen", sagte eine emotionale Rousey zu einem lächelnden Carano. "Ich hatte gehofft, so unversehrt wie möglich daraus hervorzukommen, weil ich ihr nicht wehtun wollte. Zum Glück war es wunderschöne Kampfkünste, das ist es, es ist eine Kunst", fügte Rousey hinzu, die es ablehnte, zum Kampf zurückzukehren.

Carano sagte, dass sie sich später wahrscheinlich "unerfüllt" fühlen wird, da sie nicht die Chance hatte, zu zeigen, woran sie gearbeitet hat, "aber im Moment war das Einsteigen in den Käfig ein Sieg. Nach 17 Jahren hierher zu kommen, ist ein Sieg."

Rousey gegen Carano war das Hauptereignis der MMA-Veranstaltung, bei der auch Francis Ngannou gewann, der Philipe Lins in der Runde besiegte, und Mike Perry einen blutigen Nate Diaz besiegte.

Die Reaktionen der Fans waren gemischt, und einige sagten, es sei manipuliert gewesen, ähnlich wie bei früheren Boxevents von Jake Pauls MVP und Netflix, wie Paul gegen Anthony Joshua oder Paul gegen Mike Tyson, scheinbar mehr auf das Spektakel und die Erzählung als auf echten Wettkampf fokussiert waren.

Was haltet ihr von dem Kampf zwischen Ronda Rousey und Gina Carano?