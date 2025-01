Ronald Araújo soll Barcelona verlassen: Juventus, Man United oder Arsenal sind an dem Verteidiger interessiert Hansi Flick sagt, dass er Araújo in seinem Team haben will, aber der Uruguayer will offenbar gehen.

HQ Ronald Araújo, uruguayischer Verteidiger, spielt seit 2018 beim FC Barcelona und ist seit 2020 Schlagzeilen, seit kurzem wurde er zweiter Kapitän. Jüngste Gerüchte auf dem Wintertransfermarkt bringen ihn jedoch mit dem italienischen Klub Juventus in Verbindung. Es gibt nichts Sicheres und höchstwahrscheinlich wird bis nach dem nächsten "Clásico" am Sonntag keine Entscheidung getroffen, aber mehrere Medien berichten, dass Araújo Barcelona unbedingt verlassen möchte. Juventus scheint der wahrscheinlichste Kandidat zu sein, aber es gibt andere Premier-League-Klubs wie Manchester United oder Arsenal, die bereit sein könnten, ein größeres Angebot für Araújo zu machen. Derzeit will der FC Barcelona Araújo nicht auf Leihbasis loswerden, was der italienische Klub angeboten hat. Ein weiteres Angebot von Juventus in Höhe von 35 Millionen Euro wurde Berichten zufolge von Barcelona abgelehnt, wie am Samstagmorgen berichtet wurde. Aráujo war einer der besten Verteidiger gegen Vinícius. Allerdings hat er wegen einer Verletzung seit vier Monaten nicht mehr gespielt, und Hansi Flick hat auf Íñigo Martínez und Pau Cubarsí gewettet. Es ist wahrscheinlich, dass Aráujo bei anderen Klubs mehr Minuten bekommen wird, aber bisher sagte Flick in einer Pressekonferenz vor dem Supercup-Finale gegen Real Madrid, dass "ich ihn in meinem Team haben möchte, er ist einer der besten Verteidiger". Maciej Rogowski Photo / Shutterstock