Ron Swanson: Schauspieler veröffentlicht Buch darüber, wie man Holzarbeiten familienfreundlich macht

Richtiges Heimwerken und das Erlernen hilfreicher Fähigkeiten werden immer seltener. Da Technologie immer zugänglicher wird, werden handwerkliche Fähigkeiten und Talente von jüngeren Zuschauern weniger priorisiert und gesucht, aber Nick Offerman, der Schauspieler, der dafür bekannt ist, den berühmten männlichen, regressiven Regierungsangestellten und Ron Swanson zuParks and Recreation spielen, will dies ändern.

Er hat sich mit Penguin Publishing zusammengetan, um ein neues Buch herauszubringen, das darauf abzielt, die Holzbearbeitung und das Tischlerhandwerk für alle Altersgruppen zugänglicher und zugänglicher zu machen. Es ist bekannt als Little Woodchucks und es ist ein illustriertes Buch, das 12 Projekte anbietet, die es Eltern und Kindern ermöglichen, sich zu kombinieren, um einzigartige Holzarbeiten zu schaffen.

Was die Art von Projekten betrifft, die wir erwarten sollten, so wurde uns gesagt, dass das Buch Kastendrachen, eine Bibliothek und sogar einen Fleischschrank enthält. In der Zusammenfassung wird erklärt:

"In Little Woodchucks öffnet der Offerman Woodshop seine Türen für Holzarbeiter jeden Alters in Form von zwölf brandneuen, familienfreundlichen Projekten, die sich perfekt für Kinder eignen, von Anfängerprojekten wie einem handgefertigten Kastendrachen bis hin zu anspruchsvolleren Angeboten wie einer kleinen kostenlosen Bibliothek / einem Fleischschrank."

Das Buch wird im Oktober auf den Markt kommen und in einer Vielzahl von Geschäften erhältlich sein, sowohl als physische als auch als digitale Version des Buches.