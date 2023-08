Ron Swanson besucht City 17 in diesem Half-Life 2 Parodie-Video

In der Vergangenheit haben wir gesehen, was passiert, wenn Adam Sandler Kratos in God of War und sogar John Wick in Resident Evil 4 ersetzt, und jetzt ist derselbe talentierte YouTuber, der diese zum Leben erweckt hat, eli_handle_b.wav, mit einem neuen Video zurück, in dem Ron Swanson von Parks and Recreation zu Half-Life 2 geht City 17.

Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie sehen wollten, wie der männlichste Mann im Fernsehen das geliebte Spiel von Valve annimmt, das Video unten finden können, das absolut urkomisch ist.

Wen würdest du gerne als nächstes in Videospielen sehen? Friedensstifter in Tears of the Kingdom? Joe Biden in Fortnite?