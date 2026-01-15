Ron Perlman erhielt "40 Dollar und ein Sandwich" für seine ikonische Fallout-Zeile

HQ

"Krieg. Krieg ändert sich nie."

So beginnen die Fallout-Spiele, und vielleicht hast du darüber noch nicht viel nachgedacht. Aber der Synchronsprecher hinter dem Ausdruck ist tatsächlich Ron Perlman. Im Laufe der Jahre hatte er unzählige Auftritte in Videospielen, ist aber natürlich vor allem als Schauspieler in Filmen wie Hellboy und Serien wie Sons of Anarchy bekannt.

Im Joe Vulpis Podcast spricht er nun darüber, wie er Geschichte schrieb und diese ikonische Zeile aufnahm. Er war damals jünger und nicht ganz so berühmt, daher war die Bezahlung wahrscheinlich nicht das, was man erwarten würde:

"Sie haben mich, glaube ich, eingeladen, das allererste Fallout in den 90ern zu machen. Sie haben mir 40 Dollar und ein Sandwich gegeben. Und anderthalb Jahre später bekomme ich einen Anruf: 'Hey, erinnerst du dich an Fallout?'

'Nein.'

'Nun, es gibt noch einen zweiten.' Ich sage: 'Warum?' 'Weil der erste durch die Decke gegangen ist.' Ich sage: 'Wirklich? Cool.' Mach das zweite, dann ein Jahr später das dritte, vierte, und jetzt ist es wie eine ganze Marke. Damit habe ich nicht gerechnet."

Offenbar ist Perlman kein Gamer, und wie die Schauspieler in der Fallout-Reihe hat er die Spiele selbst nicht genossen, wobei er erklärt:

"Ich bin kein Gamer. Ich wüsste nicht, wie man ein Spiel... Ich wüsste nicht, welches Spiel in welches Gerät gehört. Ich habe noch nie eines der Spiele gespielt. Das ganze Fallout-Ding ist für mich ein Rätsel."

Trotz seiner legendären Linie hatte Perlman nie eine große Rolle in den Spielen, aber er scheint das nicht zu bereuen und sagt nur:

"Ich war noch nie im Spiel. Ich habe nur ein paar Zeilen gemacht und, weißt du, meine 40 Dollar und mein Sandwich genommen und bin nach Hause gegangen."

Wir drücken die Daumen, dass wir ihn eines Tages wieder hören, wenn Fallout 5 erscheint, aber bei Bethesdas aktuellem Tempo sollten wir das vor 2035 wohl nicht erwarten.