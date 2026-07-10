Roms ehemaliger rechtsextremer Bürgermeister hat eine überraschende Wendung hin zu Aktivismus für Gefangenenrechte vollzogen

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Und dann sagen sie, das System gelingt es nicht, Individuen wieder in die Gesellschaft zu integrieren, doch heute haben wir etwas erlebt, das man eindeutig als politisches Wunder bezeichnen könnte. Es stellt sich heraus, dass der ehemalige Bürgermeister von Rom und prominentes Mitglied des rechtsextremen Blocks des Landes, Gianni Alemanno, inzwischen ein aktiver Kämpfer für die Rechte von Gefangenen in den Gefängnissen seines Landes geworden ist.

Alemanno begann seine politische Laufbahn schon in sehr jungen Jahren. Er begann im Jugendflügel der postfaschistischen MSI-Partei, diente unter dem verstorbenen Premierminister Silvio Berlusconi als Landwirtschaftsminister und war von 2008 bis 2013 Bürgermeister von Rom. Vor anderthalb Jahren wurde er nach einer Verurteilung wegen Einflussverkaufs und Machtmissbrauchs inhaftiert und am 24. Juni freigelassen. Wir vermuten, dass die Erfahrung für ihn ein Augenöffner gewesen sein muss.

Obwohl er seine Ideen oder seine Haltung nicht aufgegeben hat, begann er im Jugendflügel der postfaschistischen MSI-Partei, diente unter dem verstorbenen Premierminister Silvio Berlusconi als Landwirtschaftsminister und war von 2008 bis 2013 Bürgermeister von Rom. Er sucht nun ein (unwahrscheinliches) Gleichgewicht zwischen einer harten Haltung gegenüber dem Gesetz und den Rechten von Gefangenen in einem der überfülltesten Gefängnissysteme Europas.

"Nur diejenigen, die im Gefängnis waren oder dort Verwandte haben, verstehen das Problem der Gefängnisse. Die anderen verstehen es nicht; sie sehen es überhaupt nicht", sagte Alemanno in einem Interview mit Reuters.

Jedenfalls hat Gianni Alemanno sich in seinem Kampf zu einem seltsamen Verbündeten gefunden. Er hat sich mit dem ehemaligen General Roberto Vannacci in seiner neuen rechtsextremen Partei Futuro Nazionale zusammengeschlossen, die Meloni bei den kommenden Wahlen 2027 Boden nehmen will und deren Rhetorik sich auf Kriegstreiberei und folgende Aussage zur Migration konzentriert: "Wir haben kein Einwanderungsprogramm; Wir haben ein Umwanderungsprogramm."

Viel Glück, Alemanno. Du wirst es brauchen.