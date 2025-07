Romero Games über Studioschließung: "Wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit es nicht so weit kommt"

HQ

Eines der Opfer von Microsofts großer Entlassungs- und Ausgabenkürzungsrunde war Romero Games, deren in Entwicklung befindliches Projekt aus heiterem Himmel abgesagt wurde, was den Entwickler in der Schwebe und in einer katastrophalen finanziellen Situation zurückließ. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurde behauptet, dass der Entwickler vor Entlassungen stand und aufgrund dieser grausamen Änderung sogar schließen könnte, aber jetzt hat Romero Games eine Erklärung veröffentlicht, die die Dinge richtig stellt.

Uns wird mit Sicherheit gesagt, dass die Finanzierung zurückgezogen und das Spiel abgesagt wurde, und dass der fragliche Publisher, der zwar aus Gründen der Vertraulichkeit immer noch nicht genannt wird, aber mit ziemlicher Sicherheit Microsoft ist, wie Romero Games erklärt, "einige könnten es aus öffentlichen Informationen ableiten".

Darüber hinaus wurde uns gesagt, dass es "die gesamte Belegschaft unseres Studios" neu bewertet, eine Entscheidung, die zu Entlassungen führen kann, wenn es nicht möglich ist, einen Weg nach vorne zu finden. Romero Games merkt jedoch an, dass es "nicht geschlossen ist" und dass "wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass es nicht so weit kommt". Es steht derzeit sogar in Kontakt mit mehreren Publishern, die "daran interessiert sind, uns dabei zu helfen, das Spiel über die Ziellinie zu bringen, und wir prüfen derzeit diese Möglichkeiten".

Romero Games verabschiedet sich mit der Erklärung, dass es weitere Updates geben wird, sobald es dazu in der Lage ist.