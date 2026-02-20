Romeo is a Dead Man Leitfaden: Alle 99 Antworten an die Krankenschwester (WorstPink )

HQ

Wie wir in unserer Rezension sagten, bietet Romeo is a Dead Man eine Vielzahl künstlerischer Stile und Spielmechaniken, einschließlich kompletter Minispiele aus anderen Genres. Abgesehen von seinen 8-Bit-Tributen verbirgt es auch ein vollwertiges Gesprächs-Graphic-Abenteuer, ähnlich den besten japanischen Visual Novels.

Und wir sagen "versteckt sich", weil man nicht weiß, wie tief der Kaninchenbau hinabgeht, bis man das Zeitschock-Labyrinth, WorstPinks Quiz-Abenteuer, betritt.

Um darauf zuzugreifen, geh auf dem Last Night Schiff zur Krankenstation von WorstPink, unten von der Navigationskabine, dritte Tür rechts. Wenn du sagst: "Ich will, dass du mich untersuchst", sagt sie so etwas wie: "Wow, du liebst das, oder? Los geht's!" und eine Anime-ähnliche Sequenz aktivieren. Von da an haben Sie nur noch wenige Sekunden, um jede Frage im Time Shocking Labyrinth zu beantworten.

Werbung:

Insgesamt gibt es 99 Fragen, alle mit drei möglichen Antworten, und jede gültige Antwort folgt keiner bestimmten Logik oder Technik, sondern passt in die Erzählung dieses Teilabenteuers. Deine Lieblingskrankenschwester beginnt freundlich, verführerisch und flirtend, aber wie in einem Suda51-Spiel zu erwarten, nimmt es dann eine Wendung zum Schlechten. Du musst dich entscheiden, ob du flirtet oder deinen Instinkten folgst in diesem schnelllebigen Frage-und-Antwort-Spiel, das sich wie eine Art psychologisch-romantischer Test anfühlt, während WorstPink ihre Gedanken mit einem sehr pinken Touch teilt.

Es lohnt sich zu lesen und folgt dem Stil anderer Werke von Grasshopper Manufacture. Die Dinge werden unheimlich, du wirst sehen, und unterwegs findest du einige großartige musikalische Anspielungen und eine Hommage an die DoDonPachi-Shoot-'em-up-Serie vom CAVE Studio.

Und was bekomme ich, wenn ich das Zeitschock-Labyrinth abschließe? Wenn du das Ende des verdrehten Fragebogens und dieser Nebenhandlung erreichst, erhältst du die Errungenschaft oder die Trophäe "Romeo ist ein verheirateter Mann". Was?! Wird es wirklich eine Hochzeit am Last Night geben, oder wird die geliebte, aber böse Julia den Bann dieser flüchtigen Liebe brechen? Finde es selbst heraus...

Werbung:

Das sind die 99 Antworten auf die 99 Fragen von WorstPink

Da es unmöglich ist, alle Antworten beim ersten Mal richtig zu bekommen, und man nicht stundenlang mit Ausprobieren und Irrtum verbringen möchte, haben wir hier jede einzelne zusammengestellt.

"Gut, lasst uns mit dem Interview beginnen. Bist du bereit? Sei direkter als sonst."