Romeo is a Dead Man Leitfaden: Alle 99 Antworten an die Krankenschwester (WorstPink )
Man muss sehr persönlich sein, um WorstPinks aufwendigstes Interview zu überstehen, aber wenn man dem Zeitschock-Labyrinth entkommt...
Wie wir in unserer Rezension sagten, bietet Romeo is a Dead Man eine Vielzahl künstlerischer Stile und Spielmechaniken, einschließlich kompletter Minispiele aus anderen Genres. Abgesehen von seinen 8-Bit-Tributen verbirgt es auch ein vollwertiges Gesprächs-Graphic-Abenteuer, ähnlich den besten japanischen Visual Novels.
Und wir sagen "versteckt sich", weil man nicht weiß, wie tief der Kaninchenbau hinabgeht, bis man das Zeitschock-Labyrinth, WorstPinks Quiz-Abenteuer, betritt.
Um darauf zuzugreifen, geh auf dem Last Night Schiff zur Krankenstation von WorstPink, unten von der Navigationskabine, dritte Tür rechts. Wenn du sagst: "Ich will, dass du mich untersuchst", sagt sie so etwas wie: "Wow, du liebst das, oder? Los geht's!" und eine Anime-ähnliche Sequenz aktivieren. Von da an haben Sie nur noch wenige Sekunden, um jede Frage im Time Shocking Labyrinth zu beantworten.
Insgesamt gibt es 99 Fragen, alle mit drei möglichen Antworten, und jede gültige Antwort folgt keiner bestimmten Logik oder Technik, sondern passt in die Erzählung dieses Teilabenteuers. Deine Lieblingskrankenschwester beginnt freundlich, verführerisch und flirtend, aber wie in einem Suda51-Spiel zu erwarten, nimmt es dann eine Wendung zum Schlechten. Du musst dich entscheiden, ob du flirtet oder deinen Instinkten folgst in diesem schnelllebigen Frage-und-Antwort-Spiel, das sich wie eine Art psychologisch-romantischer Test anfühlt, während WorstPink ihre Gedanken mit einem sehr pinken Touch teilt.
Es lohnt sich zu lesen und folgt dem Stil anderer Werke von Grasshopper Manufacture. Die Dinge werden unheimlich, du wirst sehen, und unterwegs findest du einige großartige musikalische Anspielungen und eine Hommage an die DoDonPachi-Shoot-'em-up-Serie vom CAVE Studio.
Und was bekomme ich, wenn ich das Zeitschock-Labyrinth abschließe? Wenn du das Ende des verdrehten Fragebogens und dieser Nebenhandlung erreichst, erhältst du die Errungenschaft oder die Trophäe "Romeo ist ein verheirateter Mann". Was?! Wird es wirklich eine Hochzeit am Last Night geben, oder wird die geliebte, aber böse Julia den Bann dieser flüchtigen Liebe brechen? Finde es selbst heraus...
Das sind die 99 Antworten auf die 99 Fragen von WorstPink
Da es unmöglich ist, alle Antworten beim ersten Mal richtig zu bekommen, und man nicht stundenlang mit Ausprobieren und Irrtum verbringen möchte, haben wir hier jede einzelne zusammengestellt.
"Gut, lasst uns mit dem Interview beginnen. Bist du bereit? Sei direkter als sonst."
- Ich bin aufgeregt.
- Ich habe nicht nachgesehen.
- Ich erinnere mich nicht.
- Mein Herz.
- Lass sie in Ruhe.
- Ich versuche es jetzt zu vergessen.
- Die Zeit, bevor ich schlafen gehe.
- Eine Pause.
- Manchmal.
- Ja.
- Der letzte Gas in einem Battle Royale.
- Wenn ich das Gefühl habe, gleich zu weinen.
- DoDonPachi-Auferstehung.
- Warte, bis sich jemand bei mir meldet.
- Komödie.
- Nur einen Schritt.
- Das Gesicht von jemand anderem.
- Meine Füße.
- Ein Poster meines Lieblingsfilms.
- Trink weiter davon.
- Links.
- Flucht.
- Bondi-Blau.
- Heute kann ich mich endlich ändern.
- Mir ist die Farbe des Himmels egal.
- Im Bett.
- Lass einen dran.
- Ich merke es nur, wenn es kurz davor ist, zu sterben.
- Ich halte immer daran fest.
- In einem Traum.
- Der Raum-Zeit-Wald.
- Ein Tunnel aus Bäumen.
- Gladiolen.
- Der Weg in der Mitte ist mit gefallenen Blättern bedeckt.
- Ein orangefarbenes Licht, das am Himmel schwebt.
- Ich habe genau dasselbe gedacht.
- Nichts.
- "Wenn der Wind aufhört, werden die Prüfungen vorübergehen, und zwei werden ausgewählt."
- Der kleine Teich.
- Ja, es war silbern und glänzend.
- Mitten im Teich.
- Ich halte die Stange aufrecht und halte die Spannung.
- Ich werde es langsam und vorsichtig einholen.
- Lass es in den Teich los.
- Das Warten.
- Die Hängebrücke auf dem Berg.
- Eine Abkürzung zur Liebe.
- Es sieht so aus, als würde es an- und ausflackern.
- Ja, es läuft definitiv in einer Schleife.
- Der Wald links.
- Ich glaube, jemand führt uns.
- Der Wald hört uns zu.
- Ich berühre gerade so deine Fingerspitzen.
- Wir gehen in eine alte Hütte.
- "Der Karmesinrote Liebesbrief".
- Nun, ich kann es mir genauso gut anschauen.
- Es gibt ein Gedicht, das in roten Buchstaben geschrieben ist.
- Speed, du ♡ SOSS.
- Da nähert sich etwas Oranges.
- Es tut mir leid, dass ich ohne Erlaubnis reingekommen bin!
- Jemand, der WorstPink besitzt.
- Ich erinnere mich nicht.
- Niemand hat es bisher gesagt.
- Ich glaube, du warst es.
- Die 43. Frage.
- Ich wollte direkt zurückgehen.
- Ich will weiterreden.
- Belogen zu werden.
- Alles war eine Lüge.
- Warst du jemals verliebt?
- Ich habe nur einen Blick darauf geworfen...
- Ich hatte es vergessen.
- Jederzeit.
- Kehren Sie WorstPink zurück.
- Die Liebesbriefe auf dem Tisch.
- Es hat mein Herz berührt.
- OK.
- Der Wahnsinn.
- Klau den Kassettenrekorder.
- Stehle die Liebesbriefe.
- 29
- Im Raum-Zeit-Wald.
- Ein gesuchter Flüchtling.
- Ein Freund.
- Ja.
- 12
- Blast beats.
- 50
- Ich weiß es nicht.
- Sie haben ihre offizielle Position noch nicht bekannt gegeben.
- Es wird gleich so sein.
- Nein.
- Es lebt.
- Du warst von einem bösen Geist besessen.
- Es ist Farbe.
- Es könnte ein Traum sein.
- Ich kann mich nicht beruhigen.
- Ein goldener Ring.
- Ja... Ich will für immer bei dir sein.