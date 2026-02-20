Romeo is a Dead Man erhält 1.4.000 Patch, behebt unendlichen Fall im Subspace

HQ

Romeo is a Dead Man ist ein ziemlich spezielles Actionspiel, das Grasshopper Manufacture letzte Woche veröffentlicht hat. Es ist unglaublich frisch und einzigartig sowohl in seinem Ansatz als auch in seiner abwechslungsreichen Grafik, wie wir in unserer Rezension gelobt haben, und auch ein Spiel für alle, die wissen, was sie wollen und was sie hier finden werden, angesichts des Markenzeichens des japanischen Studios.

Was die Spieler nicht wollen, ist ein endloses Schleifen, und das hat das Team mit dem heutigen v1.4.000-Patch-Update auf PS5, Xbox Series und PC behoben. Wie auf ihren sozialen Medien angekündigt, behebt dieser Patch einen kritischen Boss-Bug aus Kapitel 4, der dazu führen könnte, dass Romeo unendlich fällt und das Spiel unspielbar macht (wenn man das Spiel im Subspace gespeichert hat), sowie Probleme mit dem Konsolensound beim ersten Durchlauf.

Und was ist der Subraum? Dazu und um mehr über alle Systeme des Spiels zu erfahren, schau dir unseren Essential Guide an: Romeo is a Dead Man, aber du musst es nicht sein.

Auf Steam behebt das Update DLSS-bedingte Bildratenabfälle, Probleme mit Spracheinstellungen und überarbeitet Grafikoptionen, indem FSR3, DLSS und XeSS mit der Haupteinstellung Grafikqualität verknüpft, die Qualitätsstufen erweitert und das Upscaling angepasst wird.

Schließlich bearbeitet das Team derzeit ein Problem auf der PlayStation 5, bei dem bestimmte kumulierte Trophäen nicht korrekt voranschreiten. Ein Folgepatch wird veröffentlicht, sobald dieser Fix finalisiert ist. Und nein, es gibt keine Neuigkeiten über die mögliche Switch-2-Adaption so früh nach der Veröffentlichung.

GhMs CEO und Creative Director Goichi "Suda51" entschuldigte sich für die durch diese Startfehler verursachten Unannehmlichkeiten und für das Warten bis zum heutigen Patch.