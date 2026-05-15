Romelu Lukaku rief für die Weltmeisterschaft für Belgien an, obwohl er "nicht in Form war"

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Romelu Lukaku wurde in den Endkader für Belgien bei der WM 2026 nächsten Monat aufgenommen. Lukaku, der am Mittwoch 33 Jahre alt wurde, ist mit 89 Toren in 124 Einsätzen der zweitbeste Torschütze aller Zeiten in den europäischen Herrenmannschaften, nur hinter Cristiano Ronaldo, und seine Anwesenheit war zu erwarten, doch Belgiens Trainer Rudi García sagte, er sei aus der Form und könnte nicht starten.

"Romelu hat sich erholt, aber er ist außer Form, und ich bin mir nicht sicher, ob er die Kämpfe starten kann. Aber er ist unser bester Stürmer, Belgiens bester Torschütze aller Zeiten. Wir haben fünf Wochen Zeit, ihn wieder voll fit zu machen, damit er nach und nach dem Team helfen kann", sagte García.

Lukaku hat in dieser Saison nur sieben Spiele und insgesamt 69 Minuten bestritten, ein Tor erzielt, und hat die letzten zwei Monate in Belgien verbracht, wo er das Training für die Weltmeisterschaft wichtiger als die Aufgaben bei seinem Verein Napoli priorisierte.

Belgische WM 2026 Kader:

Torhüter



Thibaut Courtois – Real Madrid



Senne Lammens – Manchester United



Mike Penders – Racing Strasbourg



Verteidiger



Timothy Castagne – Fulham



Zeno Debast – Sporting CP



Maxim de Cuyper – Brighton & Hove Albion



Koni de Winter – AC Mailand



Brandon Mechele – Club Brügge



Thomas Meunier – Lille



Nathan Ngoy – Lille



Joaquin Seys – Club Brügge



Arthur Theate – Eintracht Frankfurt



Mittelfeldspieler



Kevin De Bruyne – Neapel



Amadou Onana – Aston Villa



Nicolas Raskin – Rangers



Youri Tielemans – Aston Villa



Hans Vanaken – Club Brügge



Axel Witsel – Girona



Stürmer



Charles De Ketelaere – Atalanta



Jérémy Doku – Manchester City



Matias Fernandez-Pardo – Lille



Romelu Lukaku – Neapel



Dodi Lukebakio - Benfica



Diego Moreira – Straßburg



Alexis Saelemäekers – AC Mailand



Leandro Trossard – Arsenal

