Romelu Lukaku rief für die Weltmeisterschaft für Belgien an, obwohl er "nicht in Form war"
Romelu Lukaku fährt trotz weniger als 90 Spielminuten in dieser Saison zur Weltmeisterschaft.
Romelu Lukaku wurde in den Endkader für Belgien bei der WM 2026 nächsten Monat aufgenommen. Lukaku, der am Mittwoch 33 Jahre alt wurde, ist mit 89 Toren in 124 Einsätzen der zweitbeste Torschütze aller Zeiten in den europäischen Herrenmannschaften, nur hinter Cristiano Ronaldo, und seine Anwesenheit war zu erwarten, doch Belgiens Trainer Rudi García sagte, er sei aus der Form und könnte nicht starten.
"Romelu hat sich erholt, aber er ist außer Form, und ich bin mir nicht sicher, ob er die Kämpfe starten kann. Aber er ist unser bester Stürmer, Belgiens bester Torschütze aller Zeiten. Wir haben fünf Wochen Zeit, ihn wieder voll fit zu machen, damit er nach und nach dem Team helfen kann", sagte García.
Lukaku hat in dieser Saison nur sieben Spiele und insgesamt 69 Minuten bestritten, ein Tor erzielt, und hat die letzten zwei Monate in Belgien verbracht, wo er das Training für die Weltmeisterschaft wichtiger als die Aufgaben bei seinem Verein Napoli priorisierte.
Belgische WM 2026 Kader:
Torhüter
- Thibaut Courtois – Real Madrid
- Senne Lammens – Manchester United
- Mike Penders – Racing Strasbourg
Verteidiger
- Timothy Castagne – Fulham
- Zeno Debast – Sporting CP
- Maxim de Cuyper – Brighton & Hove Albion
- Koni de Winter – AC Mailand
- Brandon Mechele – Club Brügge
- Thomas Meunier – Lille
- Nathan Ngoy – Lille
- Joaquin Seys – Club Brügge
- Arthur Theate – Eintracht Frankfurt
Mittelfeldspieler
- Kevin De Bruyne – Neapel
- Amadou Onana – Aston Villa
- Nicolas Raskin – Rangers
- Youri Tielemans – Aston Villa
- Hans Vanaken – Club Brügge
- Axel Witsel – Girona
Stürmer
- Charles De Ketelaere – Atalanta
- Jérémy Doku – Manchester City
- Matias Fernandez-Pardo – Lille
- Romelu Lukaku – Neapel
- Dodi Lukebakio - Benfica
- Diego Moreira – Straßburg
- Alexis Saelemäekers – AC Mailand
- Leandro Trossard – Arsenal