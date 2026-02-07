Romário, Puyol, Agüero und Henry melden sich für den ersten World Legends Cup in Brasilien an

HQ

In diesem Jahr findet in Brasilien ein neues Fußballturnier statt, bei dem Fußballlegenden wie Romário, Carles Puyol, Sergio Agüero und Thierry Henry auftreten. Insgesamt haben sich 160 ehemalige Profifußballspieler aus acht Ländern für das Turnier angemeldet und vertreten ihr Land in Rio de Janeiro (Termine stehen noch aus, zweite Jahreshälfte).

Der World Legends Cup wurde von einem saudischen Geschäftsmann, Nasr Jawid Buyadi, gegründet, der erklärte, dass dies mehr als nur eine Ausstellung sein wird, da "die Spieler, die die Einladung bereits angenommen haben, sehr aufgeregt sind, wieder anzutreten und auf die Möglichkeit zu kämpfen, um einen Weltmeistertitel zu kämpfen".

Die Spiele bestehen aus zwei 30-minütigen Halbzeiten, mit 11 Spielern auf dem Feld und 9 auf der Bank, sowie aus uneingeschränkten Auswechslungen.

Dies sind einige der Fußballer, die für die erste Ausgabe des World Legends Cup bestätigt wurden:



Argentinien: Sergio Agüero (Trainer Gabriel Bautista)



Brasilien: Cafu (Trainer Zico)



Spanien: Carles Puyol (Trainer Fernando Hierro)



Frankreich: Thierry Henry (Trainer Patrick Vieira)



Italien: Gianluigi Buffon (Trainer Paolo Maldini)



Niederlande: Clarence Seedorf (Trainer Ruud Gullit)



Saudi-Arabien: Yasser Al-Qahtani (Trainer Majed Abdulla)



Nigeria: Nwankwo Kanu (Trainer Khalilou Fadiga)



Es wird der erste eines neuen Wettbewerbs sein, wobei zukünftige Ausgaben in Saudi-Arabien, China und den Vereinigten Staaten bestätigt werden. Sie haben ein Datum festgelegt, werden aber noch länger mit der Bekanntgabe warten, da sie hoffen, während des Wettbewerbs rund 50.000 Touristen nach Rio zu locken.