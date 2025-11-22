Romantische Optionen wurden in letzter Minute in The Witcher 3 hinzugefügt

HQ

Triss oder Yennefer? Es ist eine Debatte, in die sich Fans immer noch beteiligen The Witcher 3: Wild Hunt. Eine davon ist Geralts ehemaliger Geliebter aus den Büchern und die Zauberin, mit der er sein Leben verbringen soll. Die andere ist die Frau, mit der du die Spiele verbracht hast und die du im Laufe der Zeit lieben gelernt hast. Das führt am Ende von The Witcher 3 zu einer echten geteilten Entscheidung, aber anscheinend existierte dieser Aspekt der Romantik fast gar nicht.

Im Gespräch mit PC Gamer erklärte Adam Badowski, Co-CEO von CD Projekt, dass bei The Witcher 3 etwas fehle, da die Entwickler weiter am Spiel arbeiteten. "Es war nicht [von Anfang an] da, aber irgendwann haben wir verstanden, dass dieser Mangel an Konflikt, persönlichem Konflikt – natürlich gibt es Ciri – aber es fehlte an etwas", sagte er.

Als jemand die Idee aufbrachte, die Spieler zwischen Triss und Yen wählen zu lassen, wurde Badowski klar, dass sich alle Puzzleteile zusammenfügten. "Diese Entscheidung wurde ziemlich spät getroffen, aber sie war großartig. Es war eine großartige Entscheidung."

Buchleser entschieden sich oft für Yennefer, und wenn Triss-Fans gehofft hätten, Badowski könnte sich ihrer Gruppe anschließen, hätten sie sich geirrt. "Meine Wahl wird immer Yennefer sein", sagte er. Als jemand, der das Spiel mehrfach gespielt und nur Yennefer gewählt hat, muss ich zustimmen.