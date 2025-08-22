Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International auf PS4, PS5 und Switch

HQ

Vor drei Jahren veröffentlichte Square Enix ein Remaster von Romancing SaGa: Minstrel Song. Jetzt bereitet das Unternehmen eine weitere Version dieses Remasters vor - diesmal mit einer frischen Lokalisierung in Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch. Die Neuauflage trägt den recht dicken Titel Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International.

"Wir wissen, dass es eine große SaGa-Fangemeinde und -Community im Westen gibt, daher war es schon lange ein Traum von mir, eine neue, lokalisierte Ausgabe des Spiels für mehr unserer Fans zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass ich weiterhin die Wünsche unserer Fans erfüllen und noch mehr Menschen die Möglichkeit geben kann, das Spiel zu spielen", sagte Serienschöpfer Akitoshi Kawazu, als das Projekt letztes Jahr zum ersten Mal angekündigt wurde.

Wenn du die Veröffentlichung im Jahr 2022 verpasst hast, ist dies eine weitere Chance, in den vierten Teil der stark unterschätzten japanischen RPG-Serie einzutauchen. Das Remaster des ursprünglichen PlayStation 2-Spiels aus dem Jahr 2005 führte HD-Grafik, zusätzliche rekrutierbare Charaktere, neue Events, frische Musik, einen Hochgeschwindigkeitsmodus, Minikarten, neue Klassen und eine Option "Neues Spiel+" ein.

Spieler, die alles erleben möchten, können dies ab dem 9. Dezember auf Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch tun.