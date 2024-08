Romancing SaGa: Minstrel Song hat ein internationales Remaster auf dem Weg

HQ

Ursprünglich vor fast 20 Jahren, im Jahr 2005, für die PlayStation 2 veröffentlicht, ist das gefeierte RPG Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International eine neue, aktualisierte Version des Spiels, die auf den westlichen Markt kommen wird.

Die neue lokalisierte Version, die für die Nintendo Switch, PS5, and PS4 verfügbar sein wird, wird sowohl eine digitale als auch eine physische Veröffentlichung erhalten und ist die erste Version des Spiels, die eine offizielle physische europäische Veröffentlichung erhält, sowie die erste Version, die ins Französische, Deutsche, Spanische und Italienische übersetzt wird.

Square Enix

Die physische Veröffentlichung wird von Red Art Games für den nordamerikanischen und europäischen Markt veröffentlicht und umfasst zwei limitierte Editionen, die im offiziellen Store von Red Art Games ' vorbestellt werden können. Es ist erwähnenswert, dass sowohl für Standard- als auch für limitierte Editionen die physischen PS4 Exemplare des Spiels nur in Europa vertrieben werden.

Die Collector's Edition des Spiels ist auf 1000 PEGI -bewertete Exemplare pro Plattform limitiert. Die Spielkopie hat ein wendbares Cover und enthält eine Box mit Retro-inspiriertem Cover, ein Steelcase, ein Artbook und drei Postkarten.

Square Enix

Die Deluxe Edition, die auf 500 PEGI -bewertete Exemplare pro Plattform limitiert ist, enthält ebenfalls eine wendbare Cover-Kopie des Spiels, kommt aber stattdessen mit einer exklusiven alternativen Cover-Hülle und einem PVC -Schlüsselanhänger. Genau wie das Standardspiel können diese ab sofort vorbestellt werden. ESRB -bewertete Exemplare können im Online-Shop von VGP vorbestellt werden.

Das offizielle Veröffentlichungsdatum wird noch bekannt gegeben, aber wenn ihr es kaum erwarten könnt, die remasterte internationale Version des Spiels in die Hände zu bekommen, wird sie an Red Art Games' B2B and B2C Ständen auf der Gamescom spielbar sein, die sich jeweils am Hall 02.1 - C.001 and Hall 10.1 - C040 befinden.