Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes veröffentlicht seinen Launch-Trailer mit allem, was Sie erwarten können

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes, der neue Teil der JRPG-Reihe von Square Enix, erscheint am 24. Oktober für PC, PS4, PS5 und Nintendo Switch, wobei wir als Kaiser das Schicksal des Vareness-Imperiums in unseren Händen halten. Und um uns auf das Abenteuer vorzubereiten, hat der Entwickler einen Trailer mit allem veröffentlicht, was ihr über das Spiel wissen müsst.

Was vielleicht am meisten auffällt, ist das System der vererbbaren Charaktere. Wenn ein Charakter in Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes im Kampf fällt, verschwindet er vollständig aus dem Spiel, und wir müssen ihn durch einen anderen Charakter ersetzen, indem wir Fähigkeiten von einem zum anderen weitergeben. Mit diesem Nachfolgesystem wird deine Dynastie stärker, wenn du es mit den verbannten Sieben Helden aufnimmst, die in die Welt zurückgekehrt sind, um sich für ihr Exil vor langer Zeit zu rächen.

In die Welt hinauszugehen, Verbündete zu finden und Feinde zu besiegen, ist die wichtigste Grundlage, und auf dieser Grundlage werden wir nach unserem Nachfolger suchen, mit Gefährten von bis zu 30 verschiedenen Klassen. Wir müssen sie gut ausrüsten, bevor wir sie in die Schlacht werfen, vor allem, wenn ihr sie mögt, denn wenn ihr einen falschen Zug macht, verschwinden sie in der Niederlage.

In Kombination mit anderen klassischen japanischen RPGs scheint Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes eine interessante Option für die Endphase des Jahres 2024 zu sein. Schauen Sie sich den Trailer unten an.