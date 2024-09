Romancing SaGa 2: Die Rache der Sieben Vorschau: Das Remake, von dem du nie wusstest, dass du es brauchst

Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie noch nie von der Romancing SaGa -Serie gehört haben. Machen Sie sich vor allem keine Sorgen, wenn Sie das erste Spiel der Serie noch nie gespielt haben und sich Sorgen machen, ob die Fortsetzung ein Spiel für Sie sein wird. Romancing SaGa ist eine japanische RPG-Serie aus den frühen 90er Jahren, eine Serie, die schon lange keinen Platz mehr in der modernen Spielewelt hat. Das änderte sich vor einigen Jahren, als der erste Titel remastert wurde. Im Oktober erhält die Fortsetzung eine ähnliche Behandlung, wenn auch diesmal in Form eines vollwertigen Remakes namens Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.

Ich hatte die Gelegenheit, während meiner Zeit in Deutschland für die Gamescom 2024 eine Stunde dieser überarbeiteten Fortsetzung durchzuspielen. Es war eine ziemlich gehetzte Erfahrung, da es eine große Demo gab, die in einem einstündigen Zeitfenster durchgespielt werden musste. Während ich gleich auf die Feinheiten des Gameplays eingehen werde, möchte ich die Dinge klarstellen und bestätigen, dass sich dieses Spiel überhaupt nicht wie ein Titel aus den frühen 90er Jahren anfühlt. Es ist alles modernisiert und aktualisiert und so präsentiert, dass es zweifellos als JRPG-Lösung für alle dienen wird, die im Herbst etwas anderes suchen.

Wie auch immer, die Prämisse. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ist eine generationenübergreifende Geschichte, die einer königlichen Blutlinie folgt, die ihr Reich vor ewigen Monstern und Gefahren verteidigt. Die Idee ist, auf eine Art und Weise, die wir in letzter Zeit in den Rogue Legacy -Spielen gesehen haben, Fähigkeiten und Techniken als ein Held zu erlernen und dann, nachdem er gestorben ist (sei es friedlich nach einem langen Leben oder früher als erwartet im Kampf), seine Erkenntnisse an seinen Nachfolger weiterzugeben, damit er die Irrungen und Wirrungen überwinden kann, an denen der Vorgänger gescheitert ist. Das mag wie eine riesige und zu umfangreiche Prämisse erscheinen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass es funktioniert und überhaupt nicht zu komplex rüberkommt. In der Praxis scheint jede Generation als ein Kapitel in der größeren Geschichte zu dienen, einer Geschichte, die sich um die Konfrontation und den Sieg über die Seven Heroes dreht, eine Ansammlung ehemaliger geliebter Krieger, die zu Tyrannen geworden sind und ihre immense Macht nutzen, um die Empire of Varennes zu übernehmen.

Du kannst bereits die Richtung sehen, in die das Gameplay geht. Diese Seven Heroes sind enorm überwältigende Feinde, die dazu neigen, einen Schlüsselangriff und eine Technik zu verwenden, um deinen Versuch, sie zu besiegen, zu ruinieren. Während eine Generation der königlichen Blutlinie durch diesen Zug im Kampf getötet wird, wird die zweite Generation von diesem Zug entfernt sein und wissen, wie sie überleben oder kontern kann, was ihnen die Chance gibt, den Seven Heroes Bösewicht der Ära zu besiegen. Für diese Demo musste ich mich mit Kzinssie und seinem chaosgetränkten Schwert auseinandersetzen, das meine Zeit komplett auslöschen könnte, wenn ich es zu langsam besiegen würde.

Das Gameplay funktioniert in einer recht traditionellen JRPG-Manier. Es gibt Teile jedes Levels, in denen du dich frei bewegen kannst, um Geheimnisse zu finden, mit NPCs zu chatten und dich schließlich in Kampfkämpfe zu stürzen, indem du in die herumtrabenden Feinde läufst. Auch in einem ähnlichen JRPG-Sinne kannst du diese Feinde aus dem Hinterhalt angreifen, indem du in ihren Rücken kollidierst, um den Kampf mit dem vorderen Fuß zu beginnen, aber sie können das Gleiche auch mit dir tun, und das merkt man daran, wie der Kampf strukturiert ist.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Heroes verwendet eine Zeitleistenfunktion, bei der Verbündete und Feinde in festgelegten Zügen angreifen, die auf einer Zeitleiste oben im HUD dokumentiert sind. Manchmal triffst du auf langsamere Feinde wie Kzinssie und hast vielleicht sogar schnellere Verbündete, was bedeutet, dass du ein paar Angriffe ausführen kannst, bevor der Feind zurückschlägt. Andere Zeiten werden gleicher sein. Wie auch immer, du musst physische und magische Angriffe und Fähigkeiten einsetzen, um die Feinde vor dir in einem rundenbasierten Format zu besiegen, in dem auch ein gewisses Maß an Versuch und Irrtum eingeführt wird, während du die Stärken und Schwächen jedes Feindes für die verschiedenen Elemente und Angriffsarten bestimmst. Zum Beispiel kann ein Feind schwach gegen Feuerschaden sein, während ein anderer anfällig für die Auswirkungen von geschärftem Stahl und physischen Schlägen ist.

Um den Kampfbegegnungen eine zusätzliche Ebene hinzuzufügen, ist jeder Charakter in der Lage, unterwegs neue Fähigkeiten durch das Glimmers -System zu erlernen. Im Grunde genommen werden sie, wenn sie weiterhin Angriffe einsetzen, neue oder effektivere Wege finden, um durch die Systeme Lineage und Inheritance zu schlagen, und sobald diese Moves und Fähigkeiten erlernt sind, sind sie für diesen Charakter dauerhaft freigeschaltet und können jederzeit eingesetzt werden. Das Formation -System fügt eine zusätzliche Dynamik hinzu, bei der die Struktur, die deine Charaktere haben, bestimmt, wer im Kampf zuerst angreift, und auch, wie sich die verschiedenen Overdrive -Züge abspielen. Dabei handelt es sich effektiv um ultimative Angriffe, die durch den Einsatz von Attacken und das Besiegen von Feinden erzeugt werden. Sie kombinieren die Talente von zwei Verbündeten gleichzeitig für einen Doppelschlag-Angriff mit zusätzlichem Schaden, was bedeutet, dass du einen physischen Fernkampfangriff mit einer lähmenden Nahkampf-Kombo oder etwas ganz anderem kombinieren kannst. Unabhängig davon, was du tust, Overdrive, Formations, Glimmers, das Zeitleistensystem und die Effektdynamik kommen zusammen, um eine wirklich komplexe und dennoch intuitive Kampfsuite in Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven zu liefern.

Diejenigen, die mit Romancing SaGa 2 vertraut sind, fragen sich vielleicht, was dieses Remake für Sie bringen wird. Abgesehen von einem Erlebnis mit modernisierter Grafik und viel besserer Leistung, den typischen Beats, die man von einem Remake im Jahr 2024 erwarten würde, sind auch eine Handvoll neuer Funktionen und Inhalte geplant. Es gibt neue Entwicklungen und Momente, die es zu finden und auszupacken gilt, neue Minispiele zum Testen, mehr Schwierigkeitsoptionen (Causal, Normal und Hard ), einen neu arrangierten Soundtrack zum Sonnenbaden und neue japanische und englische Voice-Overs zum Anhören. Es ist ein viel immersiveres und raffinierteres Erlebnis als das, was noch vor drei Jahrzehnten möglich war.

Wenn man all dies mit einer Städtebau-Suite kombiniert, die das Generationendesign und die Tatsache berücksichtigt, dass es über 30 Klassen von Helden zu finden und zu meistern gibt, wird klar, dass Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sich zu einem sehr vielversprechenden JRPG und Remake entwickelt. Wir werden sehen, ob sich dies auf die Vollversion des Spiels übertragen lässt, wenn sie am 24. Oktober auf PC, PlayStation und Switch erscheint.