Romance of The Three Kingdoms XIV: Infos zum "Diplomacy and Strategy Expansion Pack"

Per Pressemeldung haben uns Details zur kommenden Erweiterung des Strategiespiels Romance of The Three Kingdoms XIV erreicht. Das "Diplomacy and Strategy Expansion Pack" soll am 11. Februar für Playstation 4, Steam und Nintendo Switch erscheinen. Zu den Inhalten verrät die Pressemitteilung:

"Einige der epischsten The Three Kingdoms‑Momente werden mit den vier neuen Szenarien spielbar. Spieler schlüpfen in die Rolle einzigartiger Warlords, die in jener Zeit lebten. Je nachdem welcher Charakter ausgewählt wird, ermöglichen sich unterschiedliche Ansätze, das alte China zu vereinen. Während die Szenarien klassische Ereignisse wiedergeben, kann im neuen Event-Editor das Erlebnis individuell gestaltet und angepasst werden. Hintergründe, Sprecher, BGM, Nachrichten und Offiziersabbildungen ermöglichen die Abbildung einer ganz eigenen historischen Vorstellung.

Die kommende Erweiterung beinhaltet darüber hinaus neue Offiziers-Charakteristika, die ein einzigartigeres Spielererlebnis ermöglichen. Neue Eigenschaften sind beispielsweise „Plunderer", „Adament", „Guard" und „Ministrant"."

Wenn Ihr mehr über Romance of the Three Kingdoms XIV wissen möchtet, weisen wir gerne nochmal auf unsere Kritik zum Hauptspiel hin.