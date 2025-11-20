Romanautoren fürchten zunehmend, durch KI ersetzt zu werden

HQ

Da KI an Fähigkeiten gewinnt, fürchten Autoren, Künstler und alle Kreativen, dass ihre Arbeit durch billige Nachahmungen ersetzt werden könnte, die auf dem Rückgrat ihrer Werke basieren. Romanautoren fürchten besonders die kommende KI-Revolution, da 85 % glauben, dass ihr zukünftiges Einkommen durch KI negativ beeinflusst wird.

Das geht aus einer neuen Studie von Sky News hervor, in der wir auch sehen, dass 51 % aller beteiligten Romanautoren glauben, dass sie vollständig durch KI ersetzt werden. "Wenn es günstiger ist, Romane mit KI zu produzieren (kein Vorschuss oder Tantiemen an Autoren, schnellere Produktion, Urheberrechtsbehalt), werden Verlage fast zwangsläufig entscheiden, sie zu veröffentlichen", sagte Tracy Chevalier, Autorin von Girl With A Pearl Earring.

Einige Befragte in der Umfrage gaben an, bereits KI- "Imitationen" ihrer eigenen Bücher gefunden zu haben. Natürlich macht KI das nicht einfach von selbst, und jemand muss sie darauf anleiten, einen Autor zu kopieren, aber das Problem ist, dass die Schleusen nun offen stehen für Menschen, die schnell mit der Kreativität eines anderen Geld verdienen wollen.

Die Befragten der Umfrage wünschen sich eine strengere staatliche Kontrolle gegen KI im Zusammenhang mit Urheberrechtsgesetzen, aber einige glauben, dass KI eine Zukunft in der Romanproduktion hat. Bearbeitungs- und Entwurfsprozesse können durch KI schnell beschleunigt werden, aber es besteht die Befürchtung, dass dadurch ein zentrales Wesen des Schreibens verloren geht.

