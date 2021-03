Roman Gears of War: Ephyra Rising verrät uns, was nach dem dritten Spiel passiert

You're watching Werben

Diese Woche wurde ein neuer Gears-of-War-Roman angekündigt, der unmittelbar nach Gears of War 3 ansetzt. "Gears of War: Ephyra Rising" handelt vom Wiederaufbau, denn Teil 3 ließ die Welt in Scherben zurück. Während Lieutenant Anya Stroud versucht, die Menschen zu einen, muss Sergeant Marcus Fenix seinen Platz in dieser neuen Welt finden, die auf dem ersten Blick keinen offensichtlichen Feind hat. Die Exposition deutet allerdings an, dass das alte Squad durchaus wieder zu den Waffen greifen muss, um sich gegen einen "allzu menschlichen, überaus rücksichtslosen Feind" zu wehren. Autor ist Michael A. Stackpole, dessen Schreibstil einige Leser vielleicht von englischsprachigen Star-Wars- oder World-of-Warcraft-Büchern kennen könnten. Auch dieses Buch wird vorerst nur in englischer Sprache verfügbar sein, ab dem 28. September.