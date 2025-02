Roma will Ancelotti davon überzeugen, Cheftrainer zu werden

HQ

Die Amtszeit von Carlo Ancelotti als Trainer von Real Madrid könnte zu Ende gehen. Seit Jahren wird spekuliert, dass der Klub daran arbeitet, Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zu verpflichten, ein Schritt, der in der nächsten Saison erfolgen könnte. Gleichzeitig ist das Unbehagen über Ancelottis Entscheidungen unter den Fans von Real Madrid gewachsen, und einige fordern seine Entlassung.

Wenn Sie den Gerüchten gefolgt sind, wäre das wahrscheinlichste Szenario, dass Ancelotti bis zum Ende der Saison bleibt und dann für 2025-26 durch Xabi Alonso ersetzt wird. Beide Manager würden ihre laufenden Verträge ein Jahr früher beenden. Auf diese Weise könnte Ancelotti immer noch Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft werden.

Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit: Die Roma will "Carletto". Die italienische Mannschaft hat zu kämpfen, ist Neunter in der Serie A und hatte in einem Jahr drei Trainer: Daniele De Rossi (im Januar 2024 als Ersatz für Mourinho ernannt), Ivan Juric (der nur von September bis November 2024 durchhielt) und kürzlich Claudio Ranieri, der 73 Jahre alt ist.

Laut der spanischen Zeitung AS arbeitet die Roma an einem ehrgeizigen Angebot, um Ancelotti davon zu überzeugen, den Verein zu trainieren, bei dem er zwischen 1979 und 1987 spielte und dem er half, vier italienische Pokale und einen Meistertitel zu gewinnen. Der aktuelle Plan für Ancelotti ist es jedoch, so viel wie möglich bei Real Madrid zu bleiben... oder so viel, wie es Florentino Pérez, der Präsident des Clubs, zulässt.