Rolls-Royce stellt das unglaublich ambitionierte Projekt Nightingale vor

HQ

Rolls-Royce hat Project Nightingale vorgestellt, und es als Auto zu bezeichnen, fühlt sich fast wie Unterbewertung an.

Dies ist ein vollständig elektrisches, karosseriegebautes zweisitziges Cabriolet, das auf nur 100 Einheiten begrenzt ist und den exklusivsten Kunden der Marke vorbehalten ist. Es markiert auch den Beginn einer neuen "Coachbuild Collection", in der Rolls-Royce voll auf ultra-maßgeschneiderte, einmalige Kreationen setzt. Optisch ist es anders als alles, was die Marke bisher gemacht hat. Das Design orientiert sich an experimentellen Rolls-Royce-Modellen der 1920er Jahre und mischt Art-Déco-Proportionen mit einer dramatischen, fast yachtähnlichen Silhouette.

Und, Sie haben es erraten, es ist riesig. Tatsächlich ist er fast so groß wie ein Phantom, obwohl er rein ein Zweisitzer ist. Es ist ein Elektroauto, aber genaue Details darüber, wie die Leistung geliefert wird und wie die erwartete Reichweite zu erwarten ist, sind noch unbekannt. Im Inneren gibt es komplexe Lichteffekte, inspiriert von Vogelgesang, ultraluxuriöse Materialien und eine Kabine, die eher wie ein kuratierter Raum als wie ein traditionelles Cockpit wirkt.

Die Produktion soll gegen 2028 beginnen, die Preise sind noch nicht bestätigt.