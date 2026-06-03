Rolls-Royce hat die Spectre Series II vorgestellt

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Obwohl es zunächst vorweggenommen klang, dass Rolls-Royce Elektroautos herstellt, waren Bewertungen und Kundenreaktionen auf den Spectre, ihr allererstes Elektroauto, gelinde gesagt positiv. Jetzt folgt es mit der Spectre Series II.

Optisch bleibt es im Grunde gleich, mit nur erweiterten 23" geschmiedeten Felgen und etwas Ethereal Blue-Lackierung, aber unter der Haube passiert einiges.

Dank überarbeiteter Batterietechnologie bietet der Spectre Series II nun eine Reichweite von bis zu 628 Kilometern WLTP, eine Verbesserung von etwa 18 % gegenüber dem Vorgängermodell. Rolls-Royce gibt außerdem an, dass die Ladezeiten um 14 % verkürzt wurden.

Auch die Macht hat zugenommen. Der serienmäßige Spectre Series II leistet 592 PS, während das Flaggschiff Black Badge Spectre Series II bis zu 670 PS liefert und damit der leistungsstärkste Rolls-Royce in der Serie aller Zeiten ist.

Wie immer bei Rolls steht diese persönliche Note im Mittelpunkt. Neue Innenausstattungsoptionen sind Duality Twill, ein aus Bambus stammendes Textil, das bis zu 2,6 Millionen Stiche und 25 Stunden Stickerei erfordern kann. Käufer können zudem neue perforierte Lederdesigns wählen, inspiriert von mondbeschienenen Wolken, dazu ein Brindled Walnut-Furnier und eine beleuchtete Fassade mit mehr als 8.000 einzelnen Lichtern.

Die Preise sind noch nicht bekannt gegeben, aber der aktuelle Spectre beginnt bereits bei fast 350.000 €.