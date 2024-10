Rolls-Royce feiert 60 Jahre Goldfinger mit Sonderedition Phantom Extended

HQ

Eines der kultigsten Autos der James-Bond-Franchise erschien vor 60 Jahren in einem der ersten Filme mit dem berühmten Spion in der Hauptrolle. Wir sprechen hier nicht von einem Aston Martin, nein, wir beziehen uns stattdessen auf einen wunderschönen, maßgeschneiderten Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville, der im Film von 1964 als Auto der Wahl des Bösewichts Auric Goldfinger diente.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Films haben sich 007 und Rolls-Royce erneut zusammengetan, um diesen Klassiker zu modernisieren, indem sie einem Phantom Extended ein Goldfinger-Update verpasst haben. Es handelt sich um ein streng limitiertes Einzelmodell, das laut Rolls-Royce "einige der umfangreichsten und handgefertigtsten Bespoke-Funktionen aufweist, die jemals produziert wurden".

In Bezug auf diese Merkmale erwähnt Rolls-Royce, dass es einen massiven 18-karätigen Goldbarren in der Mittelkonsole enthält, ein 22-karätiges Gold-Inlay, das die fiktive Karte von Fort Knox aus dem Film zeigt, einen goldenen Golfschläger, der auf dem Kofferraumdeckel angebracht ist, während das Auto in der gleichen Farbpalette und im gleichen Stil lackiert ist. Das bedeutet, dass es das ikonische zweifarbige Setup aus Schwarz und Gelb hat.

Das Auto verfügt auch über viele der komplizierten Details und Elemente, die wir von der Rolls-Royce-Linie Phantom erwarten, darunter "schwebende" 21-Zoll-Radkappen, eine Starlight Headliner, die dem Sternbild Furka entspricht, das über den Dreharbeiten der Szene im Film gefunden wurde, und sogar Harlekin-Regenschirme und ein 007-Logo-Projektor. Unnötig zu erwähnen, dass dies das ultimative Luxusauto von James Bond ist.

Rolls-Royce hat nichts über den Preis dieses Autos gesagt, aber angesichts seiner sehr begrenzten Existenz wird es vielleicht nie an einen Sammler verschifft werden.