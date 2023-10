Rollerdrome kommt im November auf Xbox One und Xbox Series

HQ

Ben ist bei weitem nicht der einzige, der denkt, dass Rollerdrome ein lustiges Spiel ist und einer der Titel ist, die viele gerne als "perfekt für PlayStation Plus / Game Pass" bezeichnen, also war es nur eine Frage der Zeit, bis die Ankündigung heute Abend kam.

Roll7 hat bekannt gegeben, dass Rollerdrome am 28. November für Windows PC, Xbox One und Xbox Series erscheint. Die Entwickler und die Publisher von Private Division werden dem gleichen Rezept wie bei der ersten Veröffentlichung folgen, indem sie das Spiel direkt in den Game Pass bringen.

Hast du Rollerdrome gespielt? Wenn ja, würden Sie es Xbox-Besitzern empfehlen?