Rollercoaster Tycoon Classic wurde für die Nintendo Switch angekündigt.

Ob wir jemals ein neues Spiel in der Serie sehen werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss, und im Moment scheint noch nichts in Arbeit zu sein. Wenn Sie jedoch ein Fan der Serie sind und auch eine Nintendo Switch besitzen, könnte dies eine gute Nachricht für Sie sein. Atari hat angekündigt, dass Rollercoaster Tycoon Classic für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Rollercoaster Tycoon Classic kombiniert das erste und das zweite Spiel in einem einzigen Paket. Atari hat auch erklärt, dass die Steuerung so optimiert wurde, dass sie nahtlos auf der Nintendo Switch funktioniert, was die Dinge viel einfacher machen sollte.

Wenn Sie interessiert sind, wird das Spiel am 5. Dezember veröffentlicht, also in weniger als zwei Wochen.