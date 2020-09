Rollercoaster Tycoon 3: Complete Edition fährt nächsten Monat auf Nintendo Switch und PC ab

Frontier Developments gab soeben bekannt, dass Rollercoaster Tycoon 3, die beliebte Parkbausimulation aus dem Jahr 2004, am 24. September in erweiterter Fassung auf der Nintendo Switch (und auf dem PC) erscheint. Rollercoaster Tycoon 3 wird die beiden Erweiterungspakete "Soaked!" und "Wild!" enthalten und soll zudem über grafische Verbesserungen, sowie über optimierte Steuerungselemente verfügen.

Die größte Attraktion in diesem Paket ist aber ohne Frage die Möglichkeit, dass wir unsere Parks nun auch unterwegs managen können - die Switch im Handheld-Modus macht es möglich. Im Gegensatz zur PC-Version scheint die Hybridkonsole allerdings nicht in der Lage zu sein, den alten Titel in voller HD-Auflösung mit 1080p darzustellen. Computerspieler dürfen währenddessen zum ersten Mal im Breitbildformat spielen.