Roller Champions: Beta-Tester rollen im Februar los

Das Free-to-Play-Rollschuhspiel Roller Champions wird kommenden Monat Closed-Beta-Tests veranstalten. Wer Interesse an diesem Titel hat, der kann sich an dieser Stelle als Spieltester bewerben und im Zeitraum vom 17. Februar bis zum 1. März auf PS4, Xbox One und PC sein Bestes geben. Crossplay wird bereits in dieser Phase zwischen allen Versionen verfügbar sein.

Roller Champions ist ein rasantes Mannschaftsspiel für sechs Spieler auf Rollschuhen. Während die Spieler im Kreis fahren, müssen sie die Kontrolle über einen Ball erlangen und Tore gegen das gegnerische Team erzielen. Den Titel haben wir 2019 auf der E3 erstmals gesehen, wo er für 2020 gelistet wurde (nur um später verschoben zu werden). Aktuell gibt es noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin, doch Ubisoft hofft darauf, vor Ende des Jahres die Spielversion 1.0 ausliefern zu können.

Quelle: Ubisoft.