Rollenspiel-Schwergewichte von Skybound und Beamdog erobern ab Herbst Konsolen

Im Februar haben sich Skybound Games und Beamdog zusammengeschlossen, um einige ihrer klassischen Rollenspiele auf die Konsole zu bringen. Nun wissen wir, dass Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape: Torment und Co. ab Winter physisch und digital vertrieben werden. Die meisten Titel werden am 27. September erscheinen, die Handelsversion von Neverwinter Nights: Enhanced Edition erscheint in Europa allerdings erst am 6. Dezember. Alle Games kosten wohl knapp 50 Euro, sie aber natürlich auch digital erwerbbar. Bestückt werden PS4, Xbox One und Switch.

Die physischen Versionen von Baldur's Gate und dessen Nachfolger enthalten alle veröffentlichten DLC-Episoden und die wiederhergestellten Quest-Inhalte. Wer Planescape: Torment kauft, erhält Icewind Dale und dessen Erweiterungen in einem Paket. Neverwinter Nights hat ebenfalls einige Extras zu bieten, da die gesamten Add-Ons zusammen mit dem Multiplayer (kooperativ und online) ausgeliefert werden. Welchen dieser Titel habt ihr auf dem Schirm?