Rollenspiel The Waylanders wurde auf Februar 2022 verschoben

Das Entwicklerstudio Gato Salvaje hat das Rollenspiel The Waylanders ein weiteres Mal verschoben. Das Early-Access-Game soll nun erst zum 2. Februar 2022 auf dem PC erscheinen, weil das Team "mehr Zeit braucht, um das Spiel zu polieren". In einer Pressemitteilung erklärt der Mitbegründer Fernando Prieto, dass sein Team hart an der Fertigstellung gearbeitet habe, aber trotzdem noch nicht bereit für die Veröffentlichung sei. Würden sie The Waylanders wie geplant noch im November ausliefern, "würde es nicht die Qualität bieten, die unsere Fans verdienen."

Um die Wartezeit bis Februar zu erleichtern, hat das Team eine kleine Vorschau auf einige der fortgeschrittenen Klassen im Spiel bereitgestellt. In The Waylanders erwarten uns sechs unterschiedliche Klassen und sobald sie Level 9 erreicht haben, werden je drei fortgeschrittene Varianten für jede Basiseinheit verfügbar. Ca. 20 bis 30 Stunden Spielspaß versprechen die Entwickler mit Spielversion 1.0.