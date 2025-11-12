Rolex bringt eine Submariner-Tischuhr auf den Markt, die knapp 9.000 Pfund kostet

HQ

In einer Welt der Digitaluhren und der intelligenten Technologie wird es immer seltener, dass man eine analoge Uhr benötigt. Dennoch halten die Uhrenmeister von Rolex ihre elegante Tradition am Leben, indem sie alle Arten von atemberaubenden Optionen entwickeln, auch für die noch ungewöhnlichere Kategorie der Tischuhren.

Rolex hat die Tischuhr Submariner Date enthüllt, die im Wesentlichen die extravaganteste, auffälligste und teuerste Tischuhr ist, die Sie vielleicht je gesehen haben. Es handelt sich um eine Uhr, die auf einem 80-mm-Edelstahlgehäuse basiert, das den Submariner -Stil widerspiegelt und für ein solches Produkt wahrscheinlich erforderlich ist, dass Sie bei Rolex wahrscheinlich eine Niere verkaufen oder eine zweite Hypothek aufnehmen.

Die Uhr kostet satte 8.720 £, aber die gute Nachricht ist, dass Sie Tag und Nacht damit versorgt sind, denn wenn das Licht schwindet, leuchten die verschiedenen Teile der Uhr auf, sodass Sie die Zeit einfach und effektiv ablesen können. Es verfügt auch über einen weltlichen Kalender, um Sie über das Datum zu informieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, ein kleines Vermögen für dieses Gerät auszugeben, gehen Sie hierher, um einen Händler zu finden, der eines anbietet.

