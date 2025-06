Roland Garros Viertelfinale im Dameneinzel: Alle Spiele und wie man sie sehen kann

HQ

Die Viertelfinals von Roland Garros beginnen heute, Dienstag, den 3. Juni, und das Finale rückt am Sonntag, den 8. Juni, näher. Jetzt sind nur noch acht Tennisspielerinnen im Dameneinzel übrig, die auf die 2.000 WTA-Punkte des zweiten Grand-Slam-Titels des Jahres warten.

Nach dem Ausscheiden von Top-Spielerinnen wie Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Emma Navarro oder Paula Badosa ist die einzige Spielerin außerhalb der Top 15 Loïs Boisson, die einzige französische Spielerin im Herren- oder Dameneinzel, eine junge (22) Tennisspielerin mit nur einem WTA-125-Titel auf dem Buckel, die gegen einen der Durchbrüche der Saison antreten wird, Mirra Andreeva morgen.

Doch zuvor findet am Dienstag auf dem Court Philippe Chatrier das erste Viertelfinalspiel statt. Die erste wird um 11:00 Uhr Ortszeit in Paris angepfiffen, die anderen werden "frühestens als... ", was vor allem die Jungen betreffen kann, die in den Nachmittags- und Abendslots des Pilippe Chatrier spielen.

Spiele am Dienstag, 3. Juni



Aryna Sabalenka vs. Zheng Qinwen: 11:00 Uhr MESZ, 10:00 Uhr BST



Elina Svitolina vs. Iga Swiatek: 12:15 Uhr MESZ, 11:15 Uhr BST



Spiele am Mittwoch, 4. Juni



Mirra Andreeva vs. Loïs Boisson (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)



Madison Keys vs. Coco Gauff (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)



Das Halbfinale findet am Donnerstag, den 5. Juni, und das Finale am Samstag statt.

So schauen Sie Roland Garros

Offizieller Sender für die French Open in den meisten europäischen Ländern ist Eurosport. Es kann jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein. In Frankreich können Sie den Film auf Prime Video und France TV Sport sehen. In Belgien können Sie den Film auf RTBF sehen.